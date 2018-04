Pa Bekkering: 'Dei Itoalioanen krieg'n grode klapm'

De wedstrijd tussen Donar en Leiden begon met een eerbetoon aan de familie Bekkering, die op bezoek is in Groningen.

Oud-spelers Henry (2010-2011) en Ross Bekkering (2013-2016) kwamen samen met vader en zus uit de spelerstunnel na de spelersopkomst en werden vervolgens in het zonnetje gezet door voorzitter Jannes Stokroos.

'Itoalioanen krieg'n grode klapm'

De vader van de broers Bekkering was blij om weer in Groningen te zijn. 'Donar doet het heel goed, hartstikke leuk om hier weer te zijn,' aldus pa Bekkering. 'We moeten donderdag weer weg, jammer dat we er dan niet bij kunnen zijn. Ze gaan dan zeker winnen, dei Itoalioanen krieg'n grode klapm,' zegt hij met een knipoog.

Mooie avond

'Het was een mooie avond met mijn vader, het shirtje dat ik had,' zegt Henry. 'De wedstrijd en de spelers gezien. Martiniplaza harstikke vol, prachtig. Ik ben nu politieman in Canada, ik heb een dochter en mijn vrouw is weer zwanger. Het leven is goed.'

Spelerstunnel

Ook Ross was erg enthousiast. 'Het was heel aardig van Donar dat we uit de spelerstunnel mochten komen, dit verwachten wij niet. Vooral voor mijn vader was het heel bijzonder denk ik. Een goede herinnering voor ons, jammer dat 'we' verloren hebben vanavond maar er komen nog meer wedstrijden.'

Bierfestival

'We zijn samen naar een bierfestival geweest in de Martinikerk. Als we terug zijn in Canada ga ik terug naar school om leraar te worden. Helaas kunnen we niet bij de grote wedstrijd zijn aanstaande donderdag, het kost teveel om onze tickets om te boeken,' besluit Ross.

Ross en Henry denken dat Dourisseau en Thomas Koenis de ploeg erdoorheen gaan slepen tegen Reyer Venezia.

