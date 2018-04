Deel dit artikel:











Politie zoekt dementerende en slechtziende Stadjer (77) (Foto: Politie Groningen)

De politie in Groningen is sinds zaterdagavond op zoek naar een vermiste, dementerende Stadjer. Het gaat om de 77-jarige Theo Dallinga, die rond 19.15 uur lopend vertrok vanaf zijn huis aan de Pop Dijkemaweg en niet meer terug is gekomen.

Samen met familie en vrienden is gezocht in de omgeving van het tunneltje aan de Kardingerweg, waar hij vaak rondloopt. Dallinga is 1,85 meter lang, slank en heeft grijs/zwart haar. Hij droeg een blauwe korte jas met het logo 'Paal 17'. Volgens de politie is hij slechtziend en slecht ter been. Wie Dallinga heeft gezien, wordt verzocht de politie te bellen.