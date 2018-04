Deel dit artikel:











Vermiste Stadjer (77) is weer terecht (Foto: Flickr/Shirley de Jong (Creative Commons))

De 77-jarige man uit Groningen, die sinds zaterdagavond werd vermist is weer terecht. De Stadjer is in goede gezondheid aangetroffen in zijn woonplaats,

Politie en familie trokken aan de bel, nadat de dementerende man na een wandeling niet terugkeerde. De Stadjer was 17 uur spoorloos, maar werd zondag gezien. De politie heeft zich over de man ontfermd