Veendammers kunnen kijkje nemen in het heelal

Abonnees van de Stichting Kabelnet Veendam (SKV) kunnen sinds kort een kijkje in de ruimte nemen. De SKV heeft een deal gesloten met de tv-zender NASA TV UHD en dat is een primeur voor Nederland.

De SKV is de eerste en enige provider in Nederland, die de zender rechtstreeks aan hun abonnees mag doorgeven.

NASA TV UHD zendt 24 uur per dag beelden vanuit de ruimte. Programma's over het planetaire stelsel en het heelal. Het laat zien hoe het leven van een astronaut in de ISS uit ziet inclusief ruimtewandelingen. Welke technische ontwikkelingen zijn er bij de NASA gaande? Tevens kunnen de kijkers live de lanceringen van raketten volgen.