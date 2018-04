Romke Hoogstra gaat voor FIFA op WK werken

Romke Hoogstra heeft er een mooie klus bij: hij gaat komende zomer voor wereldvoetbalbond FIFA tijdens het WK in Rusland werken. Hij wordt venue manager in speelstad Nizjni Novgorod.

Hoogstra is als venue manager verantwoordelijk voor het facilitaire en operationele deel rondom de wedstrijden die daar gespeeld worden. Hoogstra deed hetzelfde in 2012 al voor de Europese voetbalbond UEFA, toen hij tijdens het EK in het Oekraïense Charkov werd gestald.

De inwoner van Eelderwolde was tot vorige herfst manager operationele zaken voor FC Groningen. Ook was hij onder andere toernooidirecteur van het niet meer bestaande Eurovoetbal en was hij verslaggever en chef op de sportredactie van RTV Noord.