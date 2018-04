Lycurgus begint finalereeks met overwinning

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn de finalereeks om het landskampioenschap goed begonnen. In een lang niet vol Alfacollege Sportcentrum werd Seesing Personeel Orion met 3-1 verslagen.

Er waren amper 400 toeschouwers op de wedstrijd afgekomen. Nog nooit waren er zo weinig mensen bij een finalewedstrijd van Lycurgus. De setstanden tegen de Doetinchemers waren 25-21, 16-25, 25-20 en 27-25.



De finaleserie wordt gespeeld in een best-of-five serie. De volgende wedstrijd is volgende week zaterdag in Doetinchem. Als Lycurgus die wedstrijd ook wint, kunnen de Groningers het op 29 april in MartiniPlaza in Groningen afmaken.