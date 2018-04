Donar herstelt zich na rust en klopt Aris

Een goede generale repetitie voor Donar zondag tegen Aris Leeuwarden. De Friezen werden op een 46-70 nederlaag getrakteerd. Dit kwam wel na een moeizame eerste helft waarin het 24-22 was in Fries voordeel.

Aanstaande donderdag wacht nu de return van de halve finale om de Europe Cup tegen Reyer Venezia.

Lastig

De Groningers maakten het zichzelf in de eerste helft nog wel lastig. Het schot viel niet en Aris bood verdedigend goed tegenstand. Bij rust was het 24-22. Na de pauze tapte Donar uit een ander vaatje en werd de kleine achterstand omgebogen in een voorsprong van negentien punten: 34-53.

Verschil gemaakt

In het laatste kwart kwam de overwinning van de gasten niet meer in gevaar en was het verschil opgelopen tot 24 punten. Topscorer aan de kant van Donar was Evan Bruinsma met zestien punten.

Koppositie

Met deze overwinning herovert Donar de koppositie in de Dutch Basketball League met 48 punten uit 28 wedstrijden. New Heroes Den Bosch heeft hetzelfde aantal punten, maar speelde al twee duels meer.

Halve finale Europe Cup

Nu volgt op donderdag 19 april de wedstrijd waar iedereen naar uitkijkt. Donar in MartiniPlaza tegen Venezia. De ploeg van coach Erik Braal moet een verschil van tien punten goed maken. Het duel is live te volgen via onze website door middel van een stream en liveblog. Ook zijn er wedstrijdflitsen te beluisteren op radio Noord.

