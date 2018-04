GHHC onderuit tegen SCHC

Het wordt nog een hele toer voor de hockeystersvan GHHC om het hoofdklasserschap veilig te stellen. De ploeg van Marc Materek verloor zondag met 4-0 op eigen terrein van SCHC uit Bilthoven

Bij rust keek GHHC al tegen een 2-0 achterstand aan. Door dit resultaat blijven de Groningse dames op de laatste plaats staan en blijft het tot volgende week zondag spannend wie rechtstreeks gaat degraderen.

GHHC neemt het op de laatste speeldag in Utrecht op tegen Kampong. Nijmegen, dat net als Groningen is verwikkeld in de degradatiestrijd, speelt dan thuis tegen Huizen. Die ploeg is ook nog niet veilig.