Be Quick komt dramatische start niet te boven Thomas Careman redde de eer namens Be Quick archief (Foto: JK Beeld)

Be Quick is er zondagmiddag niet geslaagd om het in de strijd tegen degradatie HBS lastig te maken. Na een slechte beginfase, na tien minuten stond het in Den Haag al 3-0 voor HBS, moesten de Groningers uiteindelijk een 5-1 nederlaag slikken.

Dramatisch begin De ploeg van scheidend coach Kevin Waalderbos kwam dramatisch uit de startblokken. Treffers van Mike de Geer, Bram Ros en Ruben Schaken zorgden binnen tien minuten al voor een 3-0 achterstand voor de gasten. Hoop vervlogen Thomas Careman scoorde voor rust nog tegen, maar enige hoop op een comeback werd door HBS vakkundig de grond ingeboord. Opnieuw Schaken en de Geer zorgden voor 5-1. Het was aan goed keeperswerk van Robert Smit namens Be Quick te danken dat de score niet nog hoger opliep. Stand De withemden staan voorlaatste in de derde divisie met 23 punten uit 28 duels. Met nog zes wedstrijden voor de boeg is het gat met de play-out plaatsen vijftien en zestien nu drie punten. De Meern is hekkensluiter met ook 23 punten en een slechter doelsaldo. Lees ook: - Be Quick moet in slotseconde punten laten aan Hercules