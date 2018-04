Ze tellen de uren, minuten en de seconden af. John Lanting en zijn vrouw Martha uit Uithuizermeeden. Lanting actievoerder van het eerste uur tegen de gaswinning in Groningen vertrekt maandag met zijn vrouw naar Hongarije.

'We hebben er zin in', zegt Martha. Het wordt een nieuw begin. Ze moeten er wel ruim veertienhonderd kilometer voor rijden, maar dan heb je ook wat. 'Het is een prachtig huis met een hele fijne tuin. En als het mee zit, graven we er dit jaar nog een zwembad in. Heerlijk', lacht ze.

Natuurlijk is het pijnlijk dat het stel vertrekt uit Groningen, maar Hongarije is een frisse start. Want ze willen weg van alle aardbevingsproblemen die Groningen rijk is en opnieuw beginnen.

Met pijn in het hart

'Ik kan het gewoon niet meer aan', zegt John. 'We zijn gelukkig uitgekocht dus we kunnen weg. Met pijn in mijn hart laat ik mijn ouderlijk huis achter, maar het is klaar. We gaan weg, nog een nachtje slapen en dan gaan we. Voorgoed'.

Zijn zus Marja Lanting komt zondagmiddag ook nog even langs. 'Nu kan het nog, maar ik vind het zo erg. Dat je weg moet vanwege alle problemen door de gaswinning. Ik ga ze enorm missen, maar zal ze zeker gaan opzoeken', legt Maria uit.

Expeditie Grunnen

Hoe het stel zich klaar maakt voor het vertrek naar Hongarije zie je zondag vanaf 18:00 uur in Expeditie Grunnen.