Grootegaster slaat paal door een gasleiding (Foto: De Vries Media)

Bij werkzaamheden in Grootegast is zondag een gasleiding geraakt. Aan de Eiber sloeg een bewoner een houten paal in de grond, die de gasleiding raakte.

De paal moest de grond in om een boom te steunen, maar dat ging mis. De brandweer van Grootegast is ter plaatse en houdt een oogje in het zeil. Monteurs van Enexis zijn aanwezig om het lek te dichten.