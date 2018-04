Koeien dansen de wei in

De 74 koeien van boerin Jolanda Roggeveld uit Winsum hebben geluk. Want vanaf zondag mogen de koeien weer lekker de wei in. 'En dat is altijd een heel spektakel', lacht Roggeveld.

Het is even spannend zo vlak voordat de beesten worden los gelaten: lopen er geen mensen in de weg, staat er stroom op de draden en blijft het droog.

Maar dan gaat de staldeur open. En dat laten de koeien zich maar een keer gebeuren want zodra de eerste koe de deur uit is, galoppeert de rest er achteraan.

De koeiendans

'Ze noemen dat ook wel de koeiendans' legt Jolanda uit. 'Omdat ze van die heerlijke sprongen maken. Het lijkt wel wat op dansen. Vandaar die naam'.

Koe kees doet het rustig aan

Behalve koe Kees. Die komt als allerlaatst over de drempel van de stal en lijkt zich totaal niet bezig te houden met gekke bokkensprongen. Jolanda: 'Kees is de oudste van stal. Ze is ruim tien dus die doet het lekker rustig aan'.

Zo lang mogelijk buiten

Het vee van de familie Roggenveld gaat meestal in april de wei in en mag doorlopen tot begin herfst. 'Zo lang het droog blijft en niet al te koud is hebben we ze het liefst zo lang mogelijk buiten. Dat is goed voor ze' besluit Jolanda.

Expeditie Grunnen

Zondag vanaf 18:00 uur komen Roggevelds koeien voorbij in het programma Expeditie Grunnen.