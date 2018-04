Kers op de taart voor balletschool Wanda Kuiper: optreden voor de koning

Dansers van balletschool Wanda Kuiper in Stad mogen op Koningsdag optreden voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De dansers laten een klassieke dans en een jazzuitvoering zien.

In totaal doen ongeveer zestig dansers mee.

Zelf gevraagd



De vraag vanuit de organisatie kwam volledig onverwacht, vertelt Kuiper.

'Ik kreeg opeens een telefoontje van iemand die bij mij gedanst heeft. Zij heeft ons aanbevolen bij de organisatie. Eerst schrok ik even, want het is heel druk de komende tijd. Maar over zo'n vraag hoef je natuurlijk niet lang na te denken.'

'Geen seconde over nadenken'

Kuiper pakte de telefoon en vroeg Andrei Voicu om mee te doen. De danser kreeg vroeger les van haar, maar is naar de dansacademie in Amsterdam vertrokken.

'Ik hoefde er geen seconde over na te denken om hiervoor terug te komen. Het is een grote eer om voor de koning en koningin te dansen', zegt de enige mannelijke danser van de groep.

Andere ondervloer



De dansers staan wel voor een uitdaging. Normaal dansen zij op een balletvloer, maar die ligt niet in de binnenstad van Groningen. Daarom wordt er tapijt neergelegd in de Waagstraat, de plek waar gedanst wordt.

Kuiper: 'Het is moeilijk voor de dansers op spitzen, want dat draait niet zo makkelijk. Ik hoop gewoon dat het droog blijft. Dan komt het helemaal goed!'

