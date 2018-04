FC Groningen speelt zich zo goed als veilig met zege tegen Roda JC

FC Groningen heeft zich zondagmiddag na een 2-1 thuiszege tegen Roda JC zo goed als veilig gespeeld. De thuisploeg kwam met 2-0 voor, maar door een tegentreffer van Kum werd het toch nog spannend.

Stand

Groningen staat op de dertiende plek in de eredivisie. Het gat met Roda JC is nu opgelopen tot zeven punten met nog drie wedstrijden te gaan in deze jaargang van de eredivisie.

Op rozen

Door een treffer van Doan, zijn achtste van het seizoen, na een kwartier spelen zat FC Gronigen al snel op rozen. De thuisploeg was de betere ploeg en het was wachten op de tweede treffer. Van Roda werd weinig vernomen.

Verdubbeling Drost

Toen invaller Jesper Drost na vijf minuten in de tweede helft de 2-0 tegen de touwen schoot na een corner leek het duel gespeeld. Groningen liet Roda vervolgens komen. De Limburgers wisten zich geen raad met het vele balbezit dwongen geen kansen af.

Spanning door goal Kum

Toch werd het duel nog spannend. Kum volleerde de bal na een corner in de 70e minuut knap tegen de touwen. Hierdoor volgde er nog een hectische slotfase voor FC Groningen. De gasten probeerden aan te dringen, maar kwamen niet verder dan een volley van Vancamp die twee meter overging.

Stand

Zo pakte Groningen drie hele belangrijke punten en werd het gat met de Limburgers, op de zestiende plek, opgevoerd tot zeven punten. De ploeg van coach Ernest Faber kan nu in goede stemming toeleven naar de uitwedstrijd tegen FC Utrecht van aanstaande donderdag.

