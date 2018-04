Te Wierik: 'De opluchting is ontzettend groot' (update)

Centrale verdediger van FC Groningen Mike te Wierik was enorm opgelucht na de 2-1 overwinning van zijn ploeg tegen Roda JC. 'Bij de 2-1 dacht ik daar gaan we weer, maar we bleven overeind.'

Tegentreffer

'Er was niets aan de hand en dan valt die tegentreffer. Heeft ook te maken met de situatie waar je dan in zit. Gelukkig ging het publiek er ook nog extra achter staan toen. Dat hebben we echt nodig, daarom was ik daar ook aardig mee bezig,' lacht te Wierik.

Compliment

'Ik moet verder een compliment maken aan onze verdediging, die stond vandaag prima. Ook na de goal van Kum hebben we niet veel meer weggeven. Achterin hebben we ook de houding dat als het nodig is om de bal gewoon weg te rammen. Zo sleep je elkaar er doorheen.'

Trots

'Deze positiviteit werkt naar iedereen door, daar kunnen we trots op zijn. Ik probeer veel in het veld te praten, ben daar ook voor aangetrokken. Als je ziet hoe Absalem vandaag speelt en Tom van de Looi voor de verdediging. Dat is echt knap,' besluit een dolgelukkige Te Wierik.

Faber: 'We hebben een goede slag geslagen'

'We hebben nog een paar puntjes nodig, maar we hebben een goede slag geslagen', zegt coach Ernest Faber. 'Een prima wedstrijd gespeeld. Tot de zeventigste minuut hebben we volgens mij aardig gedomineerd.'

Had beslist moeten zijn

De maker van de winnende treffer was Jesper Drost. 'We hadden dit duel natuurlijk al lang moeten beslissen. Dit hebben we een aantal keer eerder gehad en dat sluipt dan toch in de ploeg. Mooi dat je het dan toch over de streep kunt trekken.'

Toekomst elders

Zijn eigen toekomst lijkt niet bij FC Groningen te liggen. 'Ik heb inderdaad van de club te horen gekregen dat mijn toekomst waarschijnlijk elders ligt. Dit is ook niks voor mij, ik wil spelen en dan helpt dit niet,' aldus Drost.

Terug naar Zwolle?

Op de suggestie dat hij teruggaat naar PEC Zwolle wil hij niet echt ingaan. 'Er is een jaar geleden wel contact geweest, toen het minder ging. Toen wilde FC Groningen me niet laten gaan. Als mijn toekomst inderdaad elders ligt zou Zwolle wel weer in beeld kunnen komen,' besluit Drost.

