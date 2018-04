'Die drieduizend Lycurgus-supporters moeten zich doodschamen!'

Nog nooit waren er zo weinig toeschouwers bij een finalewedstrijd om het landskampioenschap van volleybalclub Abiant Lycurgus. 'Voor Groningse begrippen een dieptepunt', zegt Redbad Strikwerda, de coach van de tegenstander.

Hij verloor met zijn ploeg Seesing Personeel Orion met 3-1 op bezoek in het Alfacollege Sportcentrum, waar nog geen 400 volleyballiefhebbers zaten. 'Kijk, dat er in het begin van het seizoen weinig mensen zitten, dat kan. Maar nu, met de wedstrijden die er toe doen, dat vind ik raar..'

'Moeten zich doodschamen'

Strikwerda doet er nog een kritische schep bovenop, terwijl hij verwijst naar een wedstrijd in de voorronde van de Champions League. In oktober vorig jaar speelde Lycurgus in MartiniPlaza tegen KV Luboteni Ferizaj.

'Toen gingen er 3.000 mensen kijken naar een stel koekenbakkers uit Kosovo, een wedstrijd die er niet toe deed (uit werd ook al met 3-0 gewonnen, red.). Die drieduizend supporters die er toen waren moeten zich doodschamen en volgende keer naar Lycurgus komen.'

'Zal mij worst wezen'

Ondanks dat Strikwerda dit seizoen zeven van de acht wedstrijden met Lycurgus verloor, heeft hij er nog wel vertrouwen in. 'Heb je mij ooit ergens niet in zien geloven? Alle wedstrijden hiervoor zullen mij een worst wezen. Ik kijk alleen naar de volgende mogelijkheid.'

Servedruk

De trainer, die na dit seizoen overstapt naar Draisma Dynamo, de nummer drie van de competitie, weet het juiste recept: 'In de vierde set laten we op het eind opgelegde mogelijkheden liggen die niets met de tegenstander te maken hebben.'

'In de gedeelten die we goed speelden hadden we servedruk. De delen die we niet goed speelden hadden we dat niet en dat moet beter', vervolgt hij.

'Jong publiek'

De tweede wedstrijd in de best-of-five serie wordt zaterdag in Doetinchem gespeeld. Strikwerda hoopt dat daar meer fans op afkomen dan zondag in Groningen: 'Want ik vind de eredivisie belangrijk. Hopelijk ook veel mensen met jonge jongetjes, zodat die zien wat voor mooie sport het is. Over vijftien jaar staan die hopelijk dan zelf in de eredivisie en het Nederlands team.'

