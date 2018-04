'We zijn veilig lijkt me, fijne drie punten en prima inzet'

'Eerste helft prima, we reanimeren Roda en gelukkig drie punten over de streep getrokken.' De leden van het supporterspanel van de FC waren allemaal positief gestemd na de 2-1 zege tegen Roda JC. Eindcijfer: 7,25.

Goede eerste helft

'De eerste helft speelde de FC een prima wedstrijd met mooie combinaties,' begint Kris van der Laan. 'Goed verdedigend werk van het hele elftal en een pracht goal van Doan (overigens ook een scherp schot van Drost).

Tandem Zeefuik-Drost

'Tweede helft laat de FC Roda terugkomen en zien we wat we al het hele seizoen zien. Dat wil zeggen angst, geen aanval en pressie terwijl dat wel nodig is, en dan wordt het onnodig billenknijpen. De tandem Zeefuik-Doan loopt gesmeerd, allebei kopen graag!. Verder voor het team een 7 vandaag,' besluit Van der Laan.

Drie punten

De bijdrage van Sil Piek is kort en krachtig. 'Fijne drie punten! Eindelijk veilig. Nog onnodig moeilijk gemaakt, maar dat mag de pret niet drukken. Met veel druk naar voren gespeeld, complimenten. Ajdin Hrustic speelde erg goed als controleur! Eindcijfer: 7.'

Opluchting

Panellid Ronald Varwijk was opgelucht na de zege. 'Eindelijk veilig! Een geweldige eerste helft waar we onszelf zwaar tekort doen. Onder leiding van uitblinkers Doan, Absalem, Hrustic en Van de Looi werd er uitstekend positiespel gespeeld.'

Stond achterin als een huis

'Achterin stond het als een huis, op een paar kleine momentjes na. In de tweede helft regende het kansen voor onze FC, uiteindelijk kwam hier de terechte 2-0 uit voort. Hierna zie je het niveau afglijden en laat je Roda onnodig weer in de wedstrijd komen.'

Dik verdiende zege

'Na de 2-1 was het nog een aantal keren billenknijpen, maar uiteindelijk een dik verdiende doch magere zege van de Trots van het Noorden. Teamcijfer: 8,' zegt Varwijk tot slot.

Roda gereanimeerd

Ook Kris Groenewold is enthousiast. 'Prima inzet! Jammer dat Groningen Roda reanimeerde, maar dat past wel bij dit seizoen. Gelukkig nu de drie punten wel over de streep getrokken. Een 7.'

