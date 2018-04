Deel dit artikel:











Expeditie Grunnen: 'Pssst gokje wagen?' (Foto: Suzanne Stoppels / Expeditie Grunnen)

Ruim vijftig paarden staan te trappelen om te starten op de Drafbaan in Groningen. Per acht mogen ze in twee rondes uitmaken welke draver de snelste is. En het publiek? Die waagt graag een gokje, want welk paard zou nou de beste zijn?

Wordt het paard nummer zeven, twee of acht? Ook het Expeditie team ziet daar wel brood in. Gokje, welk paard komt als eerste over de finish? Presentator Leonie denkt paard nummer. zeven, cameraman Jan gokt op twee en onliner Suzanne verwacht dat de combinatie met nummer acht de punten pakt. Wie er wint? Dat zie je vanavond in Expeditie Grunnen. Ook in Expeditie Grunnen: - John en Martha Lanting over hun laatste dag in Nederland;

- Dansende koeien in Winsum;

- De 24 uur van Noordlaren;

- Oude paarden op stal;

- de straathandel van Sidney en Lena;

- En nog veel meer... Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!