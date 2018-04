Deel dit artikel:











Hennepknipperij in woonwagenkamp De Kring opgerold (update) (Foto: Hennepteam Noord Nederland / Twitter)

In een schuur op het woonwagenkamp De Kring aan de Peizerweg in Groningen is een hennepknipperij opgerold. In de knipperij waren negentien mensen aanwezig. Die worden binnenkort allemaal gehoord door de politie.