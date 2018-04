Deel dit artikel:











Jeroen Zoet vernedert Ajax en pakt landstitel Zoet tijdens het kampioenschap in 2016. (Foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP)

Jeroen Zoet is zondag met PSV landskampioen geworden door de directe concurrent Ajax thuis te verslaan met 3-0. Het is de derde landstitel voor de keeper uit Veendam, die in 2015 en 2016 ook al kampioen werd.

Er zijn nog drie wedstrijden te spelen, maar dat is te weinig voor nummer twee Ajax om de tien punten achterstand in te halen. Zoet werd niet veel getest in de wedstrijd. PSV was oppermachtig. De doelpunten werden gemaakt door Gaston Pereiro, Luuk de Jong en Steven Bergwijn. Ajacieden Nicolas Tagliafico en Siem de Jong kregen in de slotfase een rode kaart. Zoet kreeg twee minuten voor tijd een publiekswissel van coach Philip Cocu. De keeper miste nog geen wedstrijd dit seizoen.