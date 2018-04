Hummel wint, maar staat niet op het podium

Romano Hummel won de finale bij de eerste wedstrijd van het ONK Grasbaanracen. In Vries was hij veruit de sterkste. Bij de huldiging stond hij niet op de hoogste trede.

In de finalerace verloor de regerend Nederlands kampioen zijn linkerslof. Dat betekent volgens de reglementen diskwalificatie. Hummel kon zich absoluut niet vinden in het oordeel van de jury. Zijn lichaamstaal verraadde veel. Allereerst wilde hij bewijzen zien voor zijn uitsluiting. De protesten leverden niets op. Hoofdschuddend droop de coureur af en in de emotie noemde hij de jury 'teringlijers'.

Ook vader Gerke Hummel bemoeide zich met de discussie en riep hardop dat zijn zoon 'nooit weer in Nederland gaat rijden.' Hummel meldde zich later ook nog weer bij de jurywagen. Daar werd hij door zijn begeleiding weggehaald om tot bedaren te komen.

