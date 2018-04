Lycurgus over lege stoeltjes: 'De thuisblijver was de verliezer'

Volleybalclub Abiant Lycurgus probeert een verklaring te vinden voor de lage opkomst bij de eerste finalewedstrijd om het landskampioenschap tegen Seesing Personeel Orion. Er zaten amper 400 mensen in de zaal. 'Enorm jammer', aldus de waarnemend voorzitter.

Bert Eissens probeert de vinger op de zere plek te leggen, maar dat is lastig: 'Ik heb hier geen verklaring voor. Via social media hebben we alle kanalen ingezet, we hebben verenigingen aangeschreven en sponsors hebben hun contacten ingeschakeld.'

'Thuisblijver was de verliezer'

'Wij weten het zelf ook niet', vervolgt hij. 'Maar de thuisblijver was de verliezer, want het was een fantastische wedstrijd.' Lycurgus versloeg Orion met 3-1, maar nooit kwamen er minder mensen af op een finalewedstrijd in Groningen.

Dit keer was MartiniPlaza niet beschikbaar, zodat de ploeg in het 'eigen' Alfacollege Sportcentrum moest spelen.

'Dieptepunt'

Zelfs de trainer van de tegenstander viel het lage toeschouwersaantal op: 'Dit is voor Groningse begrippen een dieptepunt', zei hij na de wedstrijd.

'Meer reuring creëren'

Lycurgus-routinier Wytze Kooistra deed er iets luchtiger over: 'Het was vandaag iets minder, maar degenen die er wel waren zijn altijd enthousiast.'

Coach Arjan Taaij steekt eerst de hand in eigen boezem. 'Wij willen ook dat het een vol huis is. Ik denk dat er een paar dingen belangrijk zijn: als club kunnen we zelf meer reuring creëren, gerichter werken.'

FC Groningen en Donar

Toch ziet hij ook externe factoren: 'De volleybalbond wil dat alle wedstrijden nu gespeeld worden. Pas een week van tevoren weet je pas precies wanneer je speelt. Daarnaast speelde FC Groningen vanmiddag ook thuis en gisteren en vandaag speelden Donar. Dan moet je keuzes maken.'

MartiniPlaza

Volgende week zaterdag spelen de Groningers in Doetinchem de tweede wedstrijd in de best-of-five serie. Als de ploeg daar wint, kan op 29 april in MartiniPlaza de titel worden binnengehaald.

Zowel Kooistra als Eissens kijken daar optimistisch naar: 'In Plaza verwacht ik meer mensen. Hopelijk ook met een goed resultaat volgende week in Doetinchem, dat we het dan kunnen beslissen. Dat zullen vast meer mensen willen zien', aldus de aanvoerder.

'Gaat niet vanzelf'

Ook de waarnemend voorzitter is vol vertrouwen: 'Wij gaan voor een vol MartiniPlaza. Het blijft toch het sportpaleis van de gemeente Groningen. Maar ik ben me ervan bewust: dat gaat niet vanzelf.'

Lees ook:

- 'Die drieduizend Lycurgus-supporters moeten zich doodschamen!'

- Lycurgus begint finalereeks met overwinning