Tristan hield deze week een spreekbeurt op school. Hij zit in groep zes. Hij vertelde over de sport van zijn ouders Wilfred Detz en Wendy Arling.

Zondag reden ze in Vries de eerste wedstrijd van het ONK Grasbaanracen voor zijspannen. Tristan is hun grootste fan en was er vanzelfsprekend bij. Hij vertelt over hoe hij op het idee kwam om zijn spreekbeurt over grasbaanracen te doen en leest een gedeelte voor. Vader en moeder zijn uiteraard trots.