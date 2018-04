Mollema na de Amstel Gold Race: 'Het zat er helaas niet in'

Voor wielrenner Bauke Mollema werd de Amstel Gold Race zondag niet wat hij ervan hoopte. Hij kwam niet verder dan de 35ste plaats. 'Ik had hier meer van verwacht. Maar het is niet anders.'

De Deen Michael Valgren won, voor twee oud-winnaars: de Tsjech Roman Kreuziger en de Italiaan Enrico Gasparotto.

'Zware Gold Race'

Volgens Mollema 'was het een zware Gold Race'.

'De kopgroep kreeg zo veel ruimte dat we in het peloton super hard moesten rijden om ze weer terug te halen. Dat merkte iedereen wel in de finale. De groep werd snel heel klein.'



'Ik kreeg het niet meer dicht'

Toen op de Cauberg in Valkenburg een aantal toppers versnelde, kon Mollema niet mee.

'Daar baalde ik wel van. Onderaan zat ik goed, maar boven zat ik ineens op een gaatje. En dat kreeg ik niet meer dicht. Het zat er helaas niet in.'

Volgende wedstrijden

De renner van Trek-Segafredo heeft nog twee kansen om toch een topklassering neer te zetten in een heuvelklassieker: woensdag is de Waalse Pijl, zondag Luik-Bastenaken-Luik.

Lees ook:

- Bauke Mollema terug in de Amstel Gold Race