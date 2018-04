Onrust in Veenhuizen om uitblijven toekomstplan gevangenissen

Wat gaat er gebeuren met de laatste twee gevangenissen in Veenhuizen: Norgerhaven en Esserheem? Minister Sander Dekker neemt daar pas komende zomer een besluit over, maar in het dorp maken de mensen zich opnieuw zorgen over mogelijke sluiting van de gevangenissen.

Vertrek Noorse gevangenen

Die zorgen hebben alles te maken met het vertrek van de Noorse gedetineerden uit gevangenis Norgerhaven, een van de twee gevangenissen die nog volop in bedrijf is.

'Voordat Norgerhaven werd ingericht voor de Noren zat de gevangenis vol met Nederlandse gedetineerden', vertelt burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld.

Werk voor vijfhonderd man

Hij zet zich in om de gevangenissen in zijn gemeente open te houden. Penitentiaire Inrichting Veenhuizen is belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio. De gevangenissen bieden werk aan een kleine vijfhonderd mensen.

De overeenkomst met Noorwegen was van tijdelijke aard. 'Toen die afspraken gemaakt werden, is ook altijd gezegd dat de gevangenis weer gevuld wordt met Nederlanders als de Noren vertrekken', aldus burgemeester Smid.

Toezegging Teeven

Minister Sander Dekker is nog niet op die toezegging van zijn voorganger, staatssecretaris Fred Teeven, ingegaan en juist dat zorgt voor de onrust.

Dekker zegt tijd nodig te hebben om met een totaalplan te komen voor alle gevangenissen in Nederland. In ons land staan veel cellen leeg, omdat steeds minder mensen een gevangenisstraf krijgen opgelegd. Die trend is al jaren gaande.

Bezoek aan Esserheem

Minister Dekker komt volgende week maandag op bezoek in Esserheem om een nieuwe afdeling openen waar kinderen hun gedetineerde vaders ontspannen kunnen opzoeken. Het bezoek wordt door het personeel van de gevangenis aangegrepen om de minister te overtuigen de gevangenissen in Veenhuizen op te houden.

'Wij hopen dan dat hij ziet hoe bijzonder Veenhuizen is en wat wij te bieden hebben en dat hij dat meeneemt in zijn besluit', zegt Karin Landman, voorzitter van de ondernemingsraad van PI Veenhuizen.



Alles draait om de gevangenissen

Veenhuizen is al zo'n tweehonderd jaar lang een dorp dat draait om de gevangenissen. Sterker nog: het dorp is om de gevangenissen heen gebouwd. Veenhuizen hoopt zelfs een plaats op de werelderfgoedlijst te krijgen door die bijzondere geschiedenis.



Gevangenis Esserheem staat gewoon tussen de huizen. Als de gevangenis zou sluiten houd je niets meer over dan een groot openluchtmuseum.

'Als Amsterdam zonder de Dam'

'Dat moeten we nou juist niet willen', zegt directeur van het gevangenismuseum Peter Sluiter. 'Het is alsof je de Dam, het paleis op de Dam en het monument uit Amsterdam weg zou halen. Je haalt dan echt de ziel uit het dorp.'

