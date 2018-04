'De puzzelstukjes bij FC Groningen komen allemaal bij elkaar'

'We hebben heel vaak voetbal gezien dat we dachten: 'Gatverdarrie jongens, kom op nou!'. Zeker thuis. Nu waren er momenten dat ik dacht: 'Nou, dat kunnen ze verdikkeme wel!'.'

Analist Barend Beltman genoot zondagmiddag van het optreden van FC Groningen, dat op eigen veld tegen Roda JC met 2-1 won.

'Leuke wedstrijd gezien'

Beltman was niet de enige. 'Ik heb echt wel een leuke wedstrijd gezien. Er werd heel erg veel gecombineerd, de juiste keuzes werden gemaakt', zegt oud-speler Arjan Blaauw in het wekelijkse sportforum op Radio Noord.

'Tegen een ploeg als Roda krijg je ruimte en dan kunnen onze jonge gastjes wel voetballen.'

'Knap hoe Groningen het oppakt'

Ook RTV Noord-verslaggever Elwin Baas is positief.

'Roda had drie keer achter elkaar gewonnen en kwam hier vrij onstpannen naartoe. Dan vind ik het knap dat Groningen het na een slordig begin goed oppakt. Ze creëerden kansen, vonden elkaar makkelijk. Ik heb en paar goede aanvallen gezien. Complimenten, ik vond het een prima middag.'

'Ze zijn echt wel gegroeid'

Dat Groningen nu volgens de kenners goed speelt, komt mede door het gedoe eerder dit seizoen. Zo werd aanvaller Lars Veldwijk in februari uit de selectie gezet, nadat hij voor de winterstop al botste met collega Mimoun Mahi. En in de winterstop vertrok een aantal spelers, onder wie Oussama Idrissi.

Blaauw: 'Door alles wat er is gebeurd staat er nu dit elftal. En dat doet het wel naar behoren. Ze zijn echt wel gegroeid de laatste paar wedstrijden. Moet je eens kijken wat er voor de winterstop allemaal speelde. De puzzelstukjes komen allemaal bij elkaar. Je hebt een heel jong team, dat is leuk om volgend seizoen op verder te bouwen.'

'Ze hebben ervan geleerd'

'De mindere dingen die er zijn gebeurd, zijn in positieve zin van invloed op wat er nu gebeurt', stelt Beltman. 'Daar hebben ze van geleerd, ze hebben dingen omgezet.'

Baas: 'Groningen speelt eigenlijk al weken op dezelfde manier. Achteraf weten we allemaal hoe het moet, maar de staf heeft er maanden en maanden - te lang - over nagedacht hoe het wil gaan spelen en in welke bezetting.'

Duidelijkheid zorgt voor beter voetbal Elwin Baas

'In de winterstop gaat een aantal jongens, dan hoef je als trainer ook niet meer te kiezen. Want er is niet zo veel keuze meer', vervolgt Baas. 'Dus laat Faber vier, vijf keer dezelfde jongens staan. En dan ontstaat er wat. Er is ook meer duidelijkheid op tactisch gebied en dat zorgt voor beter voetbal.'

'Mooi dat Te Wierik voorop gaat'

Nadat Roda JC zondagmiddag terugkwam tot 2-1, werd het nog spannend. 'Dat zit in het koppie hè?', zegt Baas. 'Dan zie je dat ze naar elkaar kijken. Ik vond het wel mooi om te zien dat Te Wierik dan voorop gaat en de ploeg echt op sleeptouw probeert te nemen. Dat deed hij een half jaar geleden nog niet.'

'Iedereen wint en verliest van elkaar'

Groningen speelt donderdag de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Daarna volgen nog Excelsior thuis en PSV uit. Groningen is nog niet helemaal zeker van lijfsbehoud, maar wel bijna. Baas: 'Ik zie Roda niet drie keer op rij winnen en Groningen drie keer op rij verliezen.'

'Iedereen wint en verliest van elkaar. Als je het iets eerder op de rails krijgt, haal je gewoon de play-offs om Europees voetbal weer. Er is te veel mot in de kleedkamer geweest, ik vind dat de staf daarin tekort is geschoten.'

