Uitlatingen OM over schietende agente zijn 'onzorgvuldig en voorbarig'

De 40-jarige politieagente van het korps Noord-Nederland die vorig jaar april het vuur opende op een onschuldige scooterrijder, heeft wel volgens de voorschriften gehandeld.

Dat zeggen haar advocaten Hans Anker en Evert Kuiters.

'Onzorgvuldig en voorbarig'

Het Openbaar Ministerie (OM) zei vorige week dat de agente zich niet heeft gehouden aan de regels die gelden voor gebruik van het dienstwapen. Ze wordt daarom vervolgd voor poging tot doodslag. Anker en Kuiters noemen deze uitlatingen 'onzorgvuldig en voorbarig'.

Verkeerd beeld

De advocaten zeggen verbaasd te zijn over de uitspraken. 'Onderzoek naar de feiten vindt namelijk nog plaats door de rechter-commissaris in de rechtbank Noord Nederland. Er worden getuigen gehoord. De eerste getuige is gehoord op 10 april jl. De door het OM weergegeven 'feiten' geven een verkeerd beeld van wat er is gebeurd.'

Op scooter geschoten

Volgens de advocaten werd de scootterrijder verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder het voorhanden hebben van vuurwapens. De verdachte vluchtte, negeerde diverse stoptekens en ging er steeds met hoge snelheid vandoor. Toen de 40-jarige agente hem opdroeg te stoppen, reed hij op haar af waarna zij besloot op de scooter te schieten.

Later bleek dat de scooterrijder niet de gezochte verdachte was, maar op basis van eerder beschikbare informatie kon dat wel worden aangenomen, zeggen de advocaten.

