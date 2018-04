Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Een grote knal en op singlereis naar Delfzijl Een grote knal (Foto: Politie Schiermonnikoog)

Een fikse knal vandaag op Schiermonnikoog, in Friesland wordt reclame gemaakt voor Groningen Airport Eelde en singles uit heel Nederland zijn welkom in Delfzijl. Het kan allemaal in Rondje Groningen.

1) Vandaag, 73 jaar geleden De website Historiek.nl staat vandaag stil bij de bevrijding van Groningen in april 1945. Tot deze dag werd er zwaar gevochten. Panden aan prominente straten brandden in die laatste oorlogsdagen nog helemaal af. 2) Lobbyen: Haren zelfstandig van Groningen Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de fusie van Groningen en Ten Boer met Haren. Volgende week maken ze een keuze. Harenaar Wim de Smit wil GroenLinks over de streep trekken. 3) Bram voelt zich misplaatst Vlogger, mediaman, ex-RTV Noordeling Bram Douwes doet iets nieuws voor het Dagblad: Bramlandt. In de eerste editie steekt zijn blauwe pak wat af bij het onderwerp. 4) Airport Eelde adverteert in Friesland: raar? En dat is helemaal niet zo vreemd, zou je zeggen. Volgens Ivo Pasveer ligt dat anders. 5) Oproepje: ben jij wel eens zo opgelicht? Rechtbankverslaggever Rob Zijlstra benoemt in een rechtszaak een oplichtingsmethode waar we de laatste tijd meer over horen. Herken jij het? Heb je het meegemaakt? Neem contact op met onze redactie: redactie@rtvnoord.nl! 6) Ik zei nog zo... 7) Niets beter dan een singlereis naar... Delfzijl natuurlijk! 8) Eindsignaal Afgelopen weekend veroverde Manchester City de landstitel in de Premier League. Toen die club nog geen rijke Arabische geldschieter als eigenaar had, speelde voormalig Kolonicio Gerard Wiekens uit Oude Pekela er zeven seizoenen. Frank Heinen maakte een fraai portret van hem in de rubriek Eindsignaal voor Studio Voetbal. 9) Bankzitter in het veld Dat je even rustig wilt genieten van een mooi uitzicht snappen we, maar neem je bank en stoel dan wel weer mee.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Lees hier vorige edities terug.