Rode Kruis en organisatie Koningsdag niet eens over EHBO

Het Groningse Rode Kruis levert geen EHBO'ers voor Koningsdag in Stad, na een conflict met de organisatie.

De lokale hulporganisatie zou ruim vijftig EHBO'ers inzetten voor het evenement. Het Rode Kruis was van plan om de hulpverleners zelf aan te sturen, maar dat zag de organisatie van Koningsdag niet zitten.

Alternatief gevonden

De organisatie van Koningsdag bevestigt dat beide partijen uit elkaar zijn gegaan, maar laat weten dat er een alternatief is gevonden. 'We gaan nu in zee met EHBO Vereniging Groningen en die kunnen zich helemaal vinden in onze werkwijze', reageert projectleider Kees van der Helm.

Eigen coördinator

Het Rode Kruis was van plan om de EHBO'ers door een eigen coördinator te laten aansturen. De organisatie gaf de voorkeur aan rechtstreeks contact tussen de hulpverleners en het veiligheidsteam.

'Later gewoon weer samenwerken'

Volgens projectleider Van der Helm gingen beide partijen vreedzaam uit elkaar. 'Omdat de koning komt hebben we de veiligheidseisen aangescherpt. We gaan ervan uit dat we tijdens de komende edities van Koningsdag gewoon weer samenwerken met het Rode Kruis.'

Het Rode Kruis laat weten het besluit van de organisatie te betreuren. 'Dit is geen besluit van de één op de andere dag. Gesprekken liepen al langere tijd. Onze vrijwilligers stonden klaar, maar helaas konden we het niet eens worden over de werkwijze', vertelt woordvoerder Iris van Deinse.

