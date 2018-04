Aantal schademeldingen na beving Garsthuizen meer dan verdubbeld

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade heeft 92 schademeldingen binnengekregen na de aardbeving met kracht 2.8 in Garsthuizen vrijdagavond.

Dat maakt de instantie maandagochtend bekend.

Ook zonder beving meldingen

Het aantal meldingen is sinds zaterdag meer dan verdubbeld; de dag na de beving telde de commissie veertig meldingen. 'Ter vergelijking: in een weekend zonder aardbeving krijgen we ongeveer 30 meldingen binnen', zegt woordvoerder Jouke Schaafsma.

Verergering van de schade

Volgens Schaafsma moet verder onderzoek uitwijzen wat de inhoud van de meldingen is. 'Sommige mensen vertelden al wel dat ze een verergering merkten van de schade die ze al hadden.'

Een na zwaarste sinds september 2015

De beving van vrijdagavond had een kracht van 2.8 op de schaal van Richter. Na de beving van Zeerijp op 8 januari (3.4), is het de zwaarste sinds september 2015 (Hellum, 3.1).

Arene Smit in 't Zandt was een van de mensen die nog wakker bleef door de beving vrijdagavond. 'We zijn de wanhoop nabij':



