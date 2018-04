Lopend Vuur: Ik ben bang voor teken

Het wordt een warme voorjaarsweek en dat betekent dat niet alleen de pollen, maar ook de teken actiever worden.

De helft van alle gemelde tekenbeten wordt opgelopen in het bos, een derde in de tuin. In Groningen en Drenthe komen veel teken voor.

Mensen die gebeten zijn door een besmette teek, kunnen de ziekte van Lyme oplopen. Ze kunnen daar, ook na behandeling, langdurig klachten aan overhouden als vermoeidheid en concentratiestoornissen.

Meer Lyme-patiënten

Het aantal patiënten met de ziekte van Lyme blijft toenemen, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorig jaar zijn er 27.000 nieuwe gevallen bij gekomen. In totaal is het aantal patiënten met de ziekte van Lyme in de afgelopen 20 jaar verviervoudigd.

Ziekte van Lyme rukt op

De website Tekenradar.nl brengt in kaart waar tekenbeten worden geregistreerd en waar mensen het vaakst de ziekte van Lyme oplopen. In het Noordoosten van Nederland is het vaak raak. Deze waarde is berekend per 100.000 inwoners:

Boswachter Jaap Kloosterhuis waarschuwde eerder deze maand al voor teken in Noord Vandaag:



