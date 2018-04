Pasgeboren vosje rolt de sloot in, maar wordt gered (met video)

Vrijdag de dertiende is net geweest, maar het zat een pasgeboren vosje in Blauwestad maandagmorgen niet mee.

Het diertje, dat nog blind is, wandelde de vossenburcht uit en rolde een sloot in. Marc van Zanten van de buitendienst van de provincie Groningen kon het kletsnatte en bibberende vosje vangen.

Rest van de vossenfamilie

Het avontuurlijke beestje zat niet alleen in de burcht. Samen met medewerkers van de Dierenambulance heeft Van Zanten drie broertjes en/of zusjes gevangen. Hij vermoedt dat hij nu alle vosjes heeft, maar om te zorgen dat een verstopt vosje niet alsnog het water induikelt, heeft hij gaas voor de burcht gespannen.

Moedervos is nergens te bekennen. 'Ze kan op jacht zijn, maar de kans is ook aanwezig dat ze niet meer leeft', vertelt Van Zanten. 'In ieder geval heeft het natte vosje nu hulp nodig.' Als de moeder nog wel leeft, is de kans klein dat ze terugkomt voor de anderen. Ze ruikt dan dat er mensen bij de burcht zijn geweest.

Aansterken

De kleine vosjes worden naar een opvangcentrum in Friesland gebracht. Om aan te sterken krijgen ze bij een dierenopvang in Winschoten eerst een spuitje met speciaal voedsel.