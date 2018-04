Terrein voormalige vloeivelden oude suikerfabriek gekraakt

Een groep krakers heeft bezit genomen van een braakliggend terrein aan de Johan van Zwedenlaan in Groningen, aan de rand van Hoogkerk.

Het gaat om de voormalige vloeivelden van de oude suikerfabriek. De krakers zijn er zondagmiddag neergestreken.

'Zelfvoorzienend leven'

Op een verklaring die ze verspreid hebben, meldt de groep dat het van plan is op het terrein te gaan wonen. 'Om zo zelfvoorzienend mogelijk te leven in een groene omgeving.'

Gesprek met de gemeente

De krakers wilden niet voor de microfoon van Radio Noord reageren, maar zeggen maandagmiddag eerst met de gemeente Groningen in gesprek te gaan.

Woningbouwgebied

De vloeivelden, linksonder op de kaart hieronder, is een van de aangewezen kernen waar de gemeente Groningen de komende twaalf jaar fors wil gaan bouwen. In het gebied, tussen de meubelboulevard Hoendiep en Hoogkerk in, moet een deel van 20.000 nieuw te bouwen woningen worden neergezet.

