Oldambt neemt vandaag afscheid van Pieter Smit

Inwoners van Oldambt, genodigden en familie nemen vandaag afscheid van de plotseling overleden burgervader Pieter Smit.

Smit overleed vorige week dinsdag aan een hartstilstand. Hij is 54 jaar oud geworden en laat een vrouw en twee kinderen achter.

Het afscheid bestaat uit een tocht door de gemeente Oldambt, een bijeenkomst in De Klinker en een laatste groet bij het gemeentehuis. Daarna neemt de familie in besloten kring afscheid.

Tijdpad en route

De kist met Smit zal vanmorgen vanaf 09:00 uur onder politie-escorte met een historische brandweerauto naar cultuurhuis De Klinker worden gebracht. De route leidt langs markante plaatsen in de buurt.

Scheemda

Langeweg, Plantsoenlaan, Stationsstraat, Oude Rijksweg, Molenstraat, Kerkstraat, Diepswal, Vredehovenplein, Hogeweg, Stationsstraat, Eexterweg, Haven Zuidzijde en Provincialeweg.

Heiligerlee

Provinciale weg door Heiligerlee richting Winschoten.

Winschoten

Grintweg, Molenweg, Bovenburen, Beertsterweg, Renselkade, Havenkade West, Industrieweg, Wilhelminasingel, Schönfeldplein, Langestraat, Oldambtplein en Zeeheldenstraat.

Bekijk hieronder de route op Google Maps:



Afscheid in De Klinker

Rond 11:00 uur zal de rouwstoet bij De Klinker aankomen, waar genodigden hem opwachten.

D66-partijgenoot Alexander Pechtold en locoburgemeester Laura Broekhuizen (PvdA) spreken de genodigden toe en er zullen gedichten worden voorgelezen door Erik Hulsegge en stadsdichter Anke de Klerk-Klaster. Het Politie Orkest Noord Nederland zal de muziek verzorgen.

De bijeenkomst in De Klinker is uitsluitend toegankelijk voor genodigden.

Besloten kring

Rond 15.00 uur verlaat de familie met Smit via een erehaag het gebouw. Op verzoek van de familie loopt het college van Oldambt vervolgens voor de rouwauto uit richting het gemeentehuis, waar het personeel de laatste groet aan hun burgemeester brengt.

Daarna rijdt de stoet onder politie-escorte naar de uitvaart, die in besloten kring zal plaatsvinden.

Dienst live te volgen bij RTV Noord

Verslaggevers van RTV Noord zijn bij de rouwstoet en plechtigheid aanwezig en doen verslag op Radio Noord en deze website/app.

Link: Volg hier het afscheid van Pieter Smit

De afscheidsbijeenkomst in De Klinker is voor iedereen thuis live te volgen via het Live Extra-kanaal van RTV Noord.

Condoleanceregister en bloemen

De afgelopen week kon er op veertien verschillende plekken in de gemeente Oldambt een condoleanceregister getekend worden. Ook werden er veel bloemen gelegd bij het Stadhuis.

Op verschillende plekken hingen vlaggen halfstok en werden molens in de rouwstand gezet. Bij het evenement Bevrijding van Winschoten werd een minuut lang lawaai gemaakt als eerbetoon.

Oldambt rouwt en neemt vandaag nog één keer afscheid van haar burgervader. 'Naar wens van de familie een afscheid voor iedereen', aldus de gemeente.

