Enexis en Tennet: 'Overheid moet meer sturen bij aanleg zonneparken'

Er wordt te weinig regie gehouden op de aanleg van zonneparken en dat leidt tot problemen. Dat zeggen de netbeheerders Tennet en Enexis.

Kamerlid William Moorlag (PvdA) heeft naar aanleiding van de kritiek Kamervragen gesteld aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en wil weten of er een Rijksstructuurvisie voor zonne-energie moet komen.

'Kijk naar andere locaties'

Maandagmorgen werd bekend dat in de omgeving van Stadskanaal nieuwe zonneparken niet direct terug kunnen leveren aan het hoogspanningsnet. Er is te weinig transportcapaciteit.

Tennet en Enexis roepen ontwikkelaars van zonneparken daarom op om te wachten op een nieuwe oplossing of te kijken naar andere locaties.

'In Zeeland of Noord-Brabant is er bijvoorbeeld wel voldoende capaciteit', zegt woordvoerder Jan Bakker van Enexis. 'Het concentreert zich nu erg op enkele plekken. We hebben tijd nodig om daarop in te spelen.'

Behoefte aan sturing

De netbeheerders wijzen naar het ontbreken van een structuurvisie zoals die er bij windenergie wel is. 'Die sturing heeft het voor ons mogelijk gemaakt om vroegtijdig en gezamenlijk netinvesteringen te realiseren', zegt Jeroen Brouwer van Tennet.

Woordvoerder Jan Bakker van Enexis doet dan ook een oproep: 'Als er nou gebieden werden aangewezen, zoals met windmolenparken wel gebeurt, dan kunnen wij voldoen aan de capaciteit. Er is nu een forse toename van subsidies, maar dat wordt niet met ons afgestemd.'

We moeten een keer 'nee' verkopen

Volgens Enexis is de capaciteit in de landelijke gebieden - precies de plek waar zonneparken moeten worden gerealiseerd - niet berekend op de nieuwe wensen.

We moeten een keer nee verkopen en die tijd is nu gekomen Jan Bakker - Enexis

'Er is bij de aanleg van de parken wel wat extra capaciteit ingebouwd, maar we moeten een keer 'nee' verkopen en die tijd is nu gekomen.'

'Te weinig inzicht'

De netbeheerders zeggen dat er op provinciaal en gemeentelijk niveau te weinig kennis en inzicht is. Bijvoorbeeld over het aansluiten van de zonneparken op het elektriciteitsnet en de tijd die nodig is om aanpassingen te realiseren.

Wij hebben bij sommige aanpassingen twee of drie jaar nodig Jan Bakker - Enexis

'We wijzen projectontwikkelaars al een tijdje op deze problematiek', zegt Bakker van Enexis. 'Ontwikkelaars praten over maanden bij het opzetten van parken, maar wij hebben bij sommige aanpassingen twee of drie jaar nodig.'

Hoe zit het met mijn zonnepanelen?

Particulieren hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken over hun eigen zonnepanelen. Het terugleveren aan het net staat voor kleinere partijen niet onder druk.

'In het verleden hebben we daar wel wat problemen mee gehad', zegt Enexis. 'Maar het heeft ook geleid tot innovatie, waardoor de problemen met zonnepanelen voor particulieren nu niet meer zo snel zullen ontstaan.'

Er is nog wel wat mogelijk

'Het is ook voor zonneparken niet zo dat er niets meer aangesloten kan worden', vult Jeroen Brouwer van Tennet aan. 'Er zijn nog meerdere locaties in Groningen waar voldoende capaciteit is en we zullen per aanvraag kijken naar die mogelijkheden.'

Initiatiefnemers die toch vast willen houden aan het probleemgebied rondom Stadskanaal, Gasselte en Musselkanaal hebben wel een pijnpunt, zegt Tennet: 'We kunnen dan waarschijnlijk onvoldoende transportcapaciteit garanderen.'

Kamervragen

Het Groningse kamerlid William Moorlag (PvdA) wil naar aanleiding van de kritiek van minister Wiebes weten of er op korte termijn ingegrepen moet worden om stagnatie van het opwekken van zonne-energie te voorkomen.

Ook wil Moorlag weten of er een Rijksstructuurvisie voor zonne-energie moet komen om tekorten te kunnen voorkomen.

Het is een ingewikkeld proces, maar het moet nu snel opgelost worden William Moorlag - PvdA

'Regeren is vooruitzien, maar een paar jaar geleden had niemand kunnen vermoeden dat zonnepanelen zo'n vlucht zouden nemen', zegt Moorlag. 'Netbeheerders moeten nu eerder weten waar ze de investeringen moeten doen. Het is een ingewikkeld proces, maar het moet nu snel opgelost worden.'

Lees ook:

- Zonnepark bij Stadskanaal of Musselkanaal kan nog niet: het net is te druk

- Freek de Jonge opent zonnepark 't Zandt

- Raad van State buigt zich over het grootste zonnepark van Nederland

- 'Zet dat zonnepark maar in Brabant neer'