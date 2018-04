Het is de 'week van de teek', een jaarlijks terugkerende campagne om te wijzen op de risico's van een tekenbeet en op manieren om die te voorkomen. 'Bang zijn heeft niet zo veel zin, dat zou ik dan ook niet doen', zegt boswachter Jaap Kloosterhuis.

'Maar je moet er wel verstandig mee omgaan. Net als met onweer. Je hoeft er niet bang voor te zijn, maar je moet dan niet gaan vliegeren.' Kloosterhuis reageert daarmee op onze Lopend Vuur-stelling: 'Ik ben bang voor teken'.

Wie wordt gebeten door een teek, loopt een klein risico op een besmetting met de ziekte van Lyme. Zelf heeft een teek overigens geen last van de bacterie die Lyme kan veroorzaken.

Hoe voorkom je een tekenbeet?

'Als je de natuur ingaat, maar ook als je bezig bent in je eigen achtertuin: zorg dat je lichaamsbedekkende kleding draagt', zegt Kloosterhuis.

'Stop je broek bij je sokken in. En vooral: controleer jezelf 's avonds voor de spiegel, of met hulp van iemand anders. Kijk over je hele lichaam, met name in de plooien en de wat zachtere, wekere delen. Als je een heel klein zwart puntje ziet, zou het een teek kunnen zijn.'

En wat als je toch gebeten wordt?

'Je moet de teek zo snel mogelijk verwijderen en ervoor zorgen dat die eventuele bacterie niet in je bloedbaan terecht komt. Hoe sneller je de teek verwijdert, hoe kleiner de kans dat dat gebeurt. Doe dat bijvoorbeeld met een puntige pincet of met een tekentang. Bij voorkeur binnen 24 uur. Zorg ervoor dat de teek niet de kans krijgt zijn maaginhoud in je bloed uit te spugen.'

Waar zijn teken eigenlijk goed voor?

'Dat moet je aan een teek zelf vragen. En die stelt dan de wedervraag: wat is het nut van mensen?'

'Het doel van zo'n dier is het in stand houden van de soort, daar komt het op neer. Alle plantjes en beestjes bij elkaar, groot en klein, vormen een heel ingewikkeld raderwerk. Van sommigen is het nut wat duidelijker dan van anderen. De teek is er niet om een bepaald nut voor de mensen te dienen.'

Lees ook:

- Lopend Vuur: Ik ben bang voor teken