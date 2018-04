Tabaksfabrikant Niemeyer gaat weer minder shag produceren

Shagfabrikant BAT Niemeyer in Groningen schrapt opnieuw een deel van de productie. EU-regels dwingen de BAT-dochter de productie voor Australië en Nieuw Zeeland te verhuizen. Deze operatie kost banen.

Ook nu is de EU-tabaksrichtlijn van 2016 de reden voor het terugschroeven van de productie, met zestien procent. In 2016 was dat ook al het geval. Toen gingen vanwege de regelgeving zestig banen verloren, omdat de productie van kleinere verpakkingen werd afgestoten.

Het concern British American Tobacco (BAT) neemt met de huidige ingreep een voorschot op een maatregel in de Europese Tabaksrichtlijn die in 2019 van kracht wordt. Dat voorschrift verplicht tabaksfabrikanten shagverpakkingen te voorzien van een volgcode waarmee herkomst en transport van de verpakking te herleiden is.

Woordvoerder Abe Brandsma van BAT zegt dat het bedrijf hierdoor klem zit. Want in Australië en Nieuw-Zeeland zijn tabaksverpakkingen gestandaardiseerd en mogen er alleen merk en inhoud op staan. De volgcode is verboden. En in Europa mag BAT geen verpakkingen meer produceren zonder de track-en-trace gegevens.

BAT heeft volgens Brandsma serieus gekeken naar de mogelijkheden om in Groningen toch de productie voor Australië en Nieuw-Zeeland voort te zetten. Bij elkaar gaat dat om een miljoen ton tabak. 'Er is ons alles aan gelegen de productie die er in Groningen is, hier te houden. Verplaatsen van productiecapaciteit vraagt om enorme investeringen die we liever vermijden. Maar de regelgeving was echt onverenigbaar.'

Een van de andere BAT-fabrieken - het bedrijf heeft er wereldwijd veertig - zal de productie overnemen. Indonesië is in beeld voor de productie van de 'Groningse' shag. Hoeveel banen daarmee bij BAT Niemeyer verloren gaan, kan het bedrijf nog niet zeggen. Het hangt af van de precieze invulling van de plannen. Ook moet de operatie eerst zijn afgestemd met de OR en de Raad van Commissarissen. De vakbonden zijn inmiddels door BAT geïnformeerd.

De Groningse fabriek is de enige Europese vestiging binnen het BAT-concern waar shag wordt gemaakt. Momenteel werken er tussen de 210 en 250 mensen. Dat is nog maar de helft van het aantal werknemers dat een jaar of tien geleden bij de tweehonderd jaar oude fabriek van Niemeyer werkte.

In de voorbije jaren was er een aaneenschakeling van reorganisaties. De dalende vraag naar shag leidde tot overcapaciteit en noopte Niemeyer in 2008 tot een ontslagronde. In 2011 en 2013 volgden opnieuw personeelsreducties. De laatste keer was twee jaar geleden, toen van de 270 banen er zestig moesten verdwijnen. Die operatie is nu ongeveer afgerond.

BAT houdt telkens overeind dat het de shagproductie in Groningen wil handhaven. Ook nu verzekert woordvoerder Brandsma dat. Hij zegt dat de vraag naar tabaksproducten, ondanks de daling van het aantal rokers en van aangescherpte regels, 'nog altijd significant' is: 'We opereren in een markt waar regelgeving een sterke factor is. Veel regels verplichten ons informatie te verstrekken waar de consument al van op de hoogte is. Dat heeft op afzetvolumes niet zo veel effect.'

Meer heeft BAT volgens Brandsma te duchten van accijnsverhogingen. Daardoor wordt de productie van sigaretten voor criminelen een aantrekkelijker inkomstenbron, omdat tabak uit het criminele circuit steeds goedkoper wordt ten opzichte van 'officiële' sigaretten.

BAT Niemeyer levert shag aan 35 landen en is bekend van eigen merken als Lucky Strike, Javaanse Jongens, Pall Mall en Samson. Ook levert Niemeyer huismerksigaretten aan winkelketens.

