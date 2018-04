De Wok Euroborg is uitgewokt

De Facebookpagina verwijst door naar die van FC Groningen, je kan er niet meer reserveren en de website zelf meldt het nieuws in één zin: 'Wok Euroborg is gesloten'.

De Wok Euroborg zat al sinds het begin van de Euroborg in 2006 in het stadion. Bij het all-you-can-eat concept betaalde je een vaste prijs voor twee uur lang onbeperkt eten en drinken, waaronder wokgerechten, snacks en sushi. De keten vroeg daarvoor wat lagere prijzen dan concurrerende concepten elders in de stad.

Hygiëne niet op orde

Wel had het restaurant een matige reputatie. Zo was het een van de zeven Groningse restaurants die in 2015 hun hygiëne niet op orde hadden. Bij de wok werden te grote hoeveelheden bacteriën in de kippenvleugels en slagroom aangetroffen.

Op 1 april werd Wok Euroborg uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op 5 april wijzigde het voor het laatst haar openingstijden op Facebook. De officiële Facebookpagina is inmiddels verwijderd.

Uitgewokt

Op eetwebsite Eet.nu is het overduidelijk: 'Voor altijd gesloten'. Na twaalf jaar is de Wok Euroborg uitgewokt.

