Het Hogelandspoor bestaat 125 jaar: 'Het was het internet van die tijd'

In Usquert is vandaag een bijzonder boek over de spoorlijn Sauwerd-Roodeschool gepresenteerd: 'Sporen door het Hogeland – 125 jaar Hogelandspoor'. Eén van de schrijvers is Warffumer Louis Stiller.

Het is een bijzonder jaar voor de spoorlijn. De lijn werd vorig maand verlengd tot de Eemshaven en dat in het jaar dat het traject 125 jaar bestaat.

Symbool van nieuwe tijd

'Het was een bijzondere, dynamische tijd waarin het spoor 125 jaar geleden werd aangelegd,' vertelt Stiller.

'Het was het tijdperk van stoom en kolen, van opkomende industrie. De trein was het symbool van die moderne tijd. Het was het internet van die tijd. Je hoorde erbij met een spoorlijn dat kun je nog altijd zien aan het traject Sauwerd-Roodeschool. Bijvoorbeeld in Baflo en Usquert, daar staan de mooiste huizen langs het spoor.'

Laatste stationsgebouw

Behalve de spoorlijn werden er langs het traject ook zeven stationsgebouwen neergezet. Alleen die van Baflo staat er nog. 'Begin jaren zeventig zijn die andere gebouwen allemaal gesloopt. Ook toen heerste het idee van de vooruitgang en is er veel gesloopt.'

De gemeenteraad van Baflo vond dat het stationsgebouw moest blijven bestaan en ging op zoek naar een nieuwe bestemming. Tegenwoordig is in het fraaie pand een pizzeria gevestigd.

Dikke herenboeren gaven doorslag

De aanleg van het Hogelandspoor kon pas beginnen na twintig jaar overleg en gesteggel. 'Dat heeft onder meer te maken met het feit dat dit traject er is gekomen door particulier initiatief. De lijn Groningen-Delfzijl, die tien jaar eerder werd aangelegd, was een staatsspoorlijn. De verbinding van de stad met de havenplaats was militair en commercieel heel aantrekkelijk. Roodeschool bestaat uit vier straten en dat is het', weet Stiller.

'Het waren vooral de herenboeren die er uiteindelijk voor zorgden dat het spoor er kwam', vervolgt hij. 'Rond Uithuizen en Roodeschool woonden veel rijke boeren en dat gaf de doorslag.'

Archieven doorgespit

Voor het rijk geïllustreerde boek ploegden Stiller en consorten meters archieven door. Tot in detail beschrijven ze hoe de lijn tot stand kwam en wat de invloed ervan is geweest op het Hogeland. Ook het nieuwe stuk tussen Roodeschool en de Eemshaven wordt erin beschreven. 'Sporen door het Hogeland – 125 jaar Hogelandspoor' is verkrijgbaar in de boekhandel.