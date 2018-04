Stadskanaal de mist in met camperplaats Spoordok

De gemeente Stadskanaal is door de rechtbank van Rotterdam op de vingers getikt. Het gemeentebestuur heeft de exploitatie van camperplaats Spoordok ten onrechte aangemerkt als 'economische activiteit'.

Campingeigenaar Cate Diedel van Camping Musselkanaal zit de gemeente al enkele jaren achter de broek om deze vorm van 'oneerlijke concurrentie' aan te pakken. De gemeente Stadskanaal hanteert 'niet-commerciële tarieven' voor de jachthaven en camperplaats Spoordok, met als motivatie het economisch belang voor de centrumplaats Musselkanaal.

'Oneerlijke concurrentie'

Volgens Diedel is dat onterecht, omdat het ten koste gaat van haar omzet. 'Qua prijzen zit er voor een camperplaats in Spoordok en bij ons op de camping niet zoveel verschil', duidt ze de situatie. 'Alleen, campereigenaren krijgen er op het Spoordok veel meer voorzieningen voor terug. Dat is oneerlijke concurrentie.'

Ik ben bang dat de gemeente in hoger beroep gaat Cate Diedel - Eigenaar Camping Musselkanaal

Besluit vernietigd

De rechtbank van Rotterdam heeft aangegeven dat het Spoordok ten onrechte is aangewezen als 'activiteit van economisch belang'. Dat besluit moet volgens de rechter ook worden vernietigd. De uitspraak meldt dat 'een gedegen onderbouwing mist'. Ook komen de belangen van campingbazin Diedel onvoldoende aan bod.

Vrees voor hoger beroep

Diedel is blij met de uitspraak van de rechter, maar rekent zich nog niet rijk. 'Ik ben blij dat aan onze visie gehoor gegeven wordt, maar ben bang dat de gemeente in hoger beroep gaat.'

De gemeente laat in een reactie weten 'zich te beraden op de uitspraak.'