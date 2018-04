'Noord- en Midden-Groningen hebben nieuwe betaalbare woningen nodig'

De doorstroming op de woningmarkt in Noord- en Midden-Groningen moet weer op gang worden gebracht. Daarvoor moeten meer betaalbare woningen worden gebouwd.

Dat komt naar voren uit een woningmarktonderzoek van KAW Architecten in dit gebied. Daaruit blijkt dat de krimp in combinatie met aardbevingen negatieve gevolgen heeft voor het leefklimaat in het gebied.

Geconcludeerd wordt dat extra geld nodig is om de woonkwaliteit en die leefbaarheid te verbeteren. Dat staat los van het bouwkundig versterken van woningen in het gebied.

De afgelopen jaren is de doorstroming op de woningmarkt in plaatsen als Bedum, Appingedam en Loppersum achtergebleven met de rest van land.

Er zijn vooral meer woningen nodig voor de groeiende groep mensen met een zorgvraag KAW Architecten

Betaalbare woningen

De onderzoekers: 'Om mensen te binden is het nodig nieuwe, betaalbare woningen te bouwen en bestaande woningen te verduurzamen. Er zijn vooral meer woningen nodig die geschikt zijn voor de groeiende groep mensen met een zorgvraag.'

Uit het onderzoek blijkt verder dat de inwoners grote betrokkenheid voelen met het gebied. Dus zijn er kansen genoeg, vindt burgemeester Wietze Hiemstra van Appingedam.

Genoeg kansen

Hij concludeert uit het onderzoek dat wel hulp van buitenaf nodig is: 'Er zijn genoeg kansen om de woonkwaliteit voor onze inwoners te verbeteren. Gezamenlijk kunnen we als gemeenten en corporaties veel bereiken, maar de opgave is zo groot dat we dit niet alleen kunnen.'

Het onderzoek is gehouden onder 75.000 inwoners van Noord- en Midden-Groningen.

Lees ook:

- Onderzoek RUG: 'Kansen voor woningverkopen in aardbevingsgebied' (2017)

- Woningmarkt aardbevingsgebied raakt verder achterop (2016)