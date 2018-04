Deel dit artikel:











Donar-fans met 'Marktplaats-kaart' niet langer welkom Twee kaartjes voor het duel van Donar tegen Venezia die via Marktplaats worden aangeboden. (Foto: Markplaats)

Donar-fans die wedstrijdkaarten kopen via websites als Marktplaats komen MartiniPlaza binnenkort niet meer in. Dat is het gevolg van een nieuw ticketbeleid van Donar om illegale kaartverkoop aan banden te leggen.

Aanleiding voor het aangescherpte beleid zijn de woekerprijzen van tickets die op het internet worden aangeboden voor de wedstrijd van aanstaande donderdag tegen Venezia. Nieuwe regels donderdag nog ongeldig 'Kaarten gaan soms over de toonbank voor honderd euro, terwijl de reguliere prijs zestien euro is', zegt Marion Arends van Donar. Voor de halve finale van de Europe Cup tegen Venezia gelden de nieuwe regels nog niet. 'De ticketverkoop is al gestart. Dan kun je de voorwaarden niet ineens wijzigen', legt Arends uit. Signaal afgeven Hoe Donar de kaarten die via sites als Marktplaats worden verkocht in de praktijk te lijf gaat, kan ze nog niet zeggen. 'We willen dit signaal afgeven, omdat we vinden dat de kaarten voor iedereen toegankelijk moeten zijn. We zijn geen NBA-league.' Wanneer fans toch met een kaartje van Marktplaats aankomen bij MartiniPlaza, wordt de kaart geblokkeerd. Arends laat weten dat fans een kaartje wel aan familieleden of vrienden kunnen verkopen. Lees ook: - Geen kaartje voor het Europe Cup-duel van Donar? Er is nog hoop