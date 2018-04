Provincie Groningen wil experimenteren met snellere aanleg zonneparken

De provincie Groningen is bereid te experimenteren met snellere regelgeving bij de aanleg van zonneparken om capaciteitsproblemen op het energienet te voorkomen.

Dat laat gedeputeerde Nienke Homan, verantwoordelijk voor energie en energietransitie, weten nadat netbeheerders Tennet en Enexis kritiek uitten op het gebrek aan sturing vanuit de overheid.

'We gaan eerder te snel'

Homan herkent zich niet in de kritiek: 'Absoluut niet. In Groningen zijn we juist sneller dan verwacht. We zijn koploper in Nederland.'

Volgens Homan ligt er al twee jaar een visie op zonne-energie: 'We zijn langs alle gemeentes gegaan. Er is bij elke gemeente een visie op zonne-energie en provinciaal ook. Alles is op te vragen.'

Groningen wil niet wachten

Kamerlid William Moorlag stelde vandaag Kamervragen aan minister Wiebes. Moorlag wil een Rijksstructuurvisie, zoals die er bij windparken al is.

Groningen is koploper en kan een voorbeeld zijn. Kopieer het dan naar de rest van Nederland Nienke Homan - Gedeputeerde

'Ik snap die vraag, maar als we daarop moeten wachten zijn we al bijna klaar met de hele energietransitie', reageert Homan. 'Groningen is koploper en kan een voorbeeld zijn. Kopieer het dan naar de rest van Nederland.'

Experiment in Groningen

De provincie zegt samen met de netbeheerders de problemen op te willen lossen. Homan: 'We zien ook wel dat ze willen. We staan niet tegenover elkaar.'

'Het probleem is nu dat de netbeheerders te laat kunnen beginnen. Het zou mooi zijn als het Rijk ons laat experimenteren met Enexis en Tennet. Dat ze bijvoorbeeld al kunnen beginnen met het aanleggen van meer capaciteit als de provinciale vergunning gegeven is.'

'Het hoort bij pionieren'

De kans dat initiatiefnemers van zonneparken de provincie door capaciteitsproblemen links laten liggen, is volgens Homan klein.

'Men wil hier wel investeren. We hebben een mooi beleid en als koploper is het altijd pionieren. Het is ook een transitie, dan loop je tegen dit soort dingen aan.'

Lees ook:

- Enexis en Tennet: 'Overheid moet meer sturen bij aanleg zonneparken'

- Zonnepark bij Stadskanaal of Musselkanaal kan nog niet: het net is te druk