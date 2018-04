Café Het Anker gaat dicht: 'Dit voelt wrang'

Na 133 jaar komt er een einde aan café Het Anker in Delfzijl, beter bekend als café Tinus, genoemd naar de vader en zoon die het decennialang runden.

De gemeente heeft het pand gekocht, omdat er op die plek plannen zijn voor een seniorencomplex.

Dronken zeelui

Het café is een begrip in de havenstad en ver daarbuiten. Menig zeeman heeft er aan de bar gezeten. Of bijvoorbeeld windmolenbouwers, die werken in de Eemshaven:

'Ik weet nog wel dat een aantal werklui hier zaten, omdat ze niet omhoog konden vanwege de harde wind. Ik hield het tempo qua drinken er aardig in. Op den duur moest eentje kruipend naar de taxi, we kregen hem er amper in. Dat beeld blijft je altijd bij', vertelt de huidige uitbater Appie Plaggenborg lachend.

Wrang

Samen met zijn vrouw en twee kinderen heeft Plaggenborg café Het Anker de afgelopen jaren gerund, nadat het anderhalf jaar leegstond. Het was voor de familie moeilijk om te horen dat het pand straks waarschijnlijk gesloopt gaat worden.

Quote:Appie Plaggenborg - Uitbater café Het Anker:Om dan straks de sleutel om te draaien en ergens anders te beginnen, voelt wrang]

'Je hebt er hele andere ideeën bij als je erin stapt. Dit café is een kindje van ons geworden. We zijn hier dag en nacht bezig geweest om de boel op te knappen. Om dan straks de sleutel om te draaien en ergens anders te beginnen, voelt wrang.'

Minder klandizie

Onder Plaggenborg is het café nooit meer geworden wat het was onder vader en zoon Tinus van der Linde. 'De sfeer is natuurlijk anders. Maar het is ook rustiger geworden in Delfzijl. Er komen minder zeelui en jongeren gaan thuis indrinken en daarna naar de stad. Horeca wordt hier steeds lastiger.'

De uitbater heeft wel panden aangeboden gekregen om door te gaan. Toch ziet hij daar geen toekomst in, vanwege de teruglopende klandizie. 'En ik wil dit ook eerst goed afsluiten, voordat we ergens anders beginnen.'

Op 23 juni is het eindfeest van café Het Anker met live-artiesten. Een week later levert de familie Plaggenborg de sleutel in.