Brandje in Ter Apel snel geblust (Foto: Jos Schuurman/FPS)

In een pand aan de Hoofdstraat in Ter Apel heeft maandagmiddag korte tijd brand gewoed. De brand is in het dak ontstaan.

Omdat het vuur mogelijk kon overslaan, schaalde de brandweer in Ter Apel de brand meteen op en schoten ook het brandweerkorpsen uit Emmen en het Duitse Rütenbrock te hulp. Maar die hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De Ter Apeler brandweer had de vlammen snel onder controle. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend.