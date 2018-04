'Gooi die telefoon weg en proost op het leven'

'Gooi die telefoon weg, pak een rood wijntje en geniet van de natuur. Proost op het leven, dan ben je goed bezig.'

Tafelgast Alex Vissering ziet de natuur deze week 'exploderen' en is enthousiast: 'Je rijdt door de landerijen, de boeren zijn helemaal gek, vogeltjes ook. Je ziet het veranderen. Dit wordt een topweek.'

Verder in Noord Vandaag:



1) Pech voor pasgeboren vosjes

Een klein vosje, dat nog blind is, wandelde een vossenburcht uit en rolde een sloot in. Marc van Zanten van de buitendienst van de provincie Groningen kon het kletsnatte en bibberende vosje vangen.



2) Alles aan de kant voor Koningsdag

Fietsen, prullenbakken en vogelhuisjes. Alles moet aan de kant om de veiligheid op Koningsdag te verhogen. Kees van der Helm, projectleider Koningsdag bij de gemeente Groningen, vertelt in Noord Vandaag hoe het zit.



3) Café Het Anker gaat dicht: 'Dit voelt wrang'

Na 133 jaar komt er een einde aan café Het Anker in Delfzijl, beter bekend als café Tinus, genoemd naar de vader en zoon die het decennialang runden.



4) Proost op de koning!

Vandaag werd de Koningstrippel geïntroduceerd. CvdK René Paas kreeg de eerste slok van het oranje drankje.



5) Dansen voor de koninklijke familie

De spanning neemt toe voor de dansers van Balletschool Wanda Kuipers in de stad.

Zij zijn gevraagd om te dansen voor de koning en koningin. Volgende week vrijdag is het zover. Tot die tijd hebben de dansers de tijd om nog even keihard te oefenen.



Kijk de hele uitzending van Noord Vandaag terug via Uitzending Gemist.