Derksen: 'Jeroen Zoet belangrijkste speler voor landskampioen'

Jeroen Zoet was dit seizoen de belangrijkste speler voor kersvers landskampioen PSV. Dat zei Johan Derksen maandagavond in het tv-programma Voetbal Inside.

'Ik vind hem zo'n stabiele factor', zegt 'De Snor' over de keeper uit Veendam. 'Of het nou goed draaide, of juist slecht, hij hield het achterin altijd dicht.'

Oranje

Toch was Derksen niet alleen maar lyrisch: 'In het Nederlands Elftal valt hij me altijd een tikje tegen. En daar nemen ze vaak ook een andere keeper.'

Maar, sluit de inwoner van het Drentse Grolloo af: 'Hij heeft het hele jaar eigenlijk geen slechte wedstrijd gespeeld. Ook gisteren (in de met 3-0 gewonnen kampioenswedstrijd tegen Ajax, red.) stond hij er toen het nodig was. Wat mij betreft is Zoet de beste clubkeeper van Nederland.'

Achter Van Ginkel

De kijkers van Voetbal Inside konden stemmen op wie zij de belangrijkste speler van het seizoen vonden. Daar eindigde Zoet overigens ver achter Marco van Ginkel, die de meeste stemmen kreeg. De doelman werd wel verkozen tot Speler van de Week.

