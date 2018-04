Kogel door de kerk: Poiesz bouwt gloednieuwe winkel in centrum Tolbert

Een bomvolle zaal in De Postwagen wacht gespannen tot de toekomstplannen worden toegelicht. (Foto: RTV Noord/Jan Been)

Er klonk een klaterend applaus toen directeur Piet Smit van Poiesz-supermarkten maandagavond in De Postwagen vertelde dat de supermarkt een gloednieuwe winkel gaat bouwen in het centrum van Tolbert.

Daarmee gaat een grote wens van vele Tolberters in vervulling. Naar schatting tweehonderd inwoners van het dorp waren eveneens aanwezig in het zalencentrum.

Achteruitgang gevreesd

Twee jaar geleden maakte de supermarktketen bekend dat het wilde verhuizen naar de rand van Tolbert. Dat was tegen het zere been van de inwoners, die vreesden voor een achteruitgang van de leefbaarheid.

Om Poiesz te bewegen in het centrum te blijven, kwamen inwoners en winkeliers met een alternatief plan. Poiesz ging in overleg met de inwoners en de gemeente Leek en twee jaar later is duidelijk dat de supermarkt in het centrum blijft.

Verhuizen

Het nieuwbouwplan heeft nogal wat voeten in aarde. Zo moeten drie ondernemers aan de Hoofdstraat verhuizen. Het gaat om een snackbar, bakkerij en kegelcentrum.

Toen Poiesz vorige week overeenstemming bereikte met de ondernemers over de koop en sloop van hun panden, stonden alle seinen voor nieuwbouw op groen. Eerder had Poiesz al een akkoord gesloten met woningcorporatie Wold en Waard over het opkopen en slopen van twaalf huurwoningen. De huurders krijgen andere woonruimte aangeboden.

Opgeknapt

De nieuwe supermarkt wordt gebouwd op een steenworp afstand van de huidige winkel. Het huidige pand wordt opgeknapt en onder meer de bakkerij en de snackbar krijgen er onderdak. Daarnaast is er ruimte voor andere ondernemers om zich er te vestigen.

Het kegelcentrum aan de Hoofdstraat houdt op te bestaan. Onduidelijk is nog of de eigenaar zijn zaak elders voortzet. Het verhuist in elk geval niet naar het huidige pand van Poiesz.

Opgetogen

Martin Weerd, woordvoerder van dorpsvereniging Oldebert, is opgetogen: 'Dit is heel goed nieuws voor de inwoners en de leefbaarheid van Tolbert. Het is geweldig dat Poiesz, de gemeente Leek en Wold en Waard dit samen mogelijk hebben gemaakt.'

Directeur Piet Smit van Poiesz-supermarkten: 'Het was spannend, want vorige week woensdag leek het hele plan nog te stranden. Maar donderdag was er toch een akkoord met de ondernemers en konden we er een klap op geven.'

Plannen

Het plan omvat onder meer de nieuwbouw van de winkel, het aanleggen van parkeerplaatsen en groen en het opknappen van het oude winkelpand.

Medio 2020 moet de nieuwe supermarkt open gaan.

