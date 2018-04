Groningen met prijs voor parkeervergunning in landelijke top drie

De stad Groningen staat met het prijslijstje van parkeervergunningen op plaats drie van de provinciehoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van autodeelbedrijf SnappCar.

Een Stadjer betaalt per jaar voor een parkeervergunning 241 euro. Utrecht is de duurste provinciehoofdstad met 276 euro. Assen is met 45 euro veruit de goedkoopste.

Meest dure parkeerlicentie

Hoewel Amsterdam geen provinciehoofdstad is, betaal je daar het meest voor een parkeerlicentie in het centrum. In de hoofdstad van ons land kost dat volgens SnappCar 535 euro per jaar.

