Veendam heeft de meest energiebesparende buurt van Nederland

De meest energiebesparende buurt van Nederland ligt in Veendam. Team Buurkracht Ommelanderwijk-Zuidwending won de tiende editie van de wedstrijd Klimaatstraatfeest.

'We hebben aangetoond dat we hier verstand hebben van energie. Er gaat niets boven Groningen!', zegt buurtbewoner Paul Joosten, een van de drijvende krachten achter het winnende team.

'Ach, je doet je best. Ik wil zelf graag de wereld een beetje beter achterlaten dan dat we het hebben aangetroffen. En ik vind het ook erg leuk om te doen.'

Geen energierekening meer

Zelf is Joosten ook volop bezig met energiebesparende maatregelen. Toen hij zes jaar geleden in zijn huis kwam te wonen, betaalde hij jaarlijks zo'n vierduizend euro aan energie. 'Tegenwoordig krijg ik geld toe.'

Warmetruiendag

Het winnende team had veertig deelnemers. Die deden verschillende activiteiten om punten te verzamelen. Van het invullen van een enquête tot een actie samen met school De Ommewending en het meedoen aan warmetruiendag door de buurtkinderen.

'Toen hebben we een foto gemaakt van 84 lachende gezichtjes met een warme trui eronder en dat was weer goed voor 840 punten.'

'Er was wat concurrentie'

Ze versloegen 382 andere teams.

'Er was wat concurrentie', zegt Joosten. 'Dat geeft wel een kick. Maar de hoofdzaak is dat we mensen ervan bewust maken wat energie is en voorkomen dat je dat gaat verknoeien. Met name het werken met kinderen was heel erg leuk. Ze konden bijvoorbeeld ook punten verdienen door het houden van spreekbeurten.'

De verwarming omlaag

Ook voerde de buurt een aantal zelfbedachte acties uit, zoals een energiefeest bij de jeugdsoos.

'Er waren zo veel mensen aan het dansen dat de verwarming wel lager kon. En we hadden opblaasinstrumenten voor de jeugd aangeschaft, dus we hadden een non-elektrische band. Dat leverde ons ook weer een paar honderd punten op.'

Feest voor de school

Team Buurkracht Ommelanderwijk-Zuidwending won naast de hoofdprijs ook de buurkrachtprijs, samen goed voor een geldbedrag van zesduizend euro.

'We laten het ten gunste komen van onze lagere school, De Ommewending. Die bestaat vijftig jaar en daar wordt een groot feest gevierd. Het schoolplein is vergroend en het idee is om dat nog groener te maken.'

